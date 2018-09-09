Статью из Word перевести в HTML вид + Photoshop (картинки обновить)

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Закрыт9 заявок272 просмотра

Есть статья на 10 000 знаков.

Нужно - из Word перевести её в html вид (обновить фотографии - уникализировать, чтобы гармонично смотрелись в статье).

Подробнейшее ТЗ, с чем придётся столкнуться:

Нужно обновить фото (для уникализации фото создавать "2 в 1" - брать две фотографии из images.google.ru, делать одну - смотреть по ситуации, в зависимости от места, в которое вставляется фото, чтобы адекватно смотрелась (в случае с программой Avast это выглядит примерно так так:

Для фотографии Avat Premier было: 

dl3.joxi.net/drive/2018/09/09/0022/0836/1487684/84/b156e15504.jpg

Ищем в images.google.ru "Avat Premier" (выбираем в настройках искать от 300px, чтобы не выводились мелкие картинки)

И получаем: dl4.joxi.net/drive/2018/09/09/0022/0836/1487684/84/f7e09e636c.jpg

Картинки сохраняем в локальную папку /avast/

Картинки в html версию вставляем:

Здесь важно правильно прописывать название картинки (что на ней), alt тег (то же, что и название), а также ширину/высоту.

В целом будут использованы Теги:

1)

(параграфы)

Абзац1.

Абзац2.

2) Списки (нумерованные

    и
      (обычные)

    • Пункт 1 списка;

    • Пункт 2 списка;

      • ...

    • Последний пункт списка.

    3) Простейшая таблица:

    Pros

    Cons

    Первая колонка

    Вторая колонка

    Первая колонка

    тут можно пустоту оставить, если закончились пункты во второй колонке

    - при необходимости расширить таблицу - просто копируем от до

    На выходе должна получиться статья в html коде (т.е. нужен сам код статьи. Понятное дело, что она отображаться не будет с картинками при локальном размещении и таких ссылках, но можно ссылки на картинки делать images/avast/, чтобы отображалось.

    Главное - чтобы правильно прописаны были ширина/высота картинок в пикселях. Чтобы сами картинки были с "целыми" числами: 640x450 px (не 451px).

HTML
7 лет назад
hiperinflationis
Антонов 
44 года
8 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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Нет заявок фрилансеров

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