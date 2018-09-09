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Статью из Word перевести в HTML вид + Photoshop (картинки обновить)
Есть статья на 10 000 знаков.
Нужно - из Word перевести её в html вид (обновить фотографии - уникализировать, чтобы гармонично смотрелись в статье).
Подробнейшее ТЗ, с чем придётся столкнуться:
Нужно обновить фото (для уникализации фото создавать "2 в 1" - брать две фотографии из images.google.ru, делать одну - смотреть по ситуации, в зависимости от места, в которое вставляется фото, чтобы адекватно смотрелась (в случае с программой Avast это выглядит примерно так так:
Для фотографии Avat Premier было:
dl3.joxi.net/drive/2018/09/09/0022/0836/1487684/84/b156e15504.jpg
Ищем в images.google.ru "Avat Premier" (выбираем в настройках искать от 300px, чтобы не выводились мелкие картинки)
И получаем: dl4.joxi.net/drive/2018/09/09/0022/0836/1487684/84/f7e09e636c.jpg
Картинки сохраняем в локальную папку /avast/
Картинки в html версию вставляем:
Здесь важно правильно прописывать название картинки (что на ней), alt тег (то же, что и название), а также ширину/высоту.
В целом будут использованы Теги:
1)(параграфы)
Абзац1.
Абзац1.
Абзац2.
2) Списки (нумерованные
- и
- Пункт 1 списка;
- Пункт 2 списка;
- Последний пункт списка.
- (обычные)
...
3) Простейшая таблица:
Pros
Cons
Первая колонка
Вторая колонка
Первая колонка
тут можно пустоту оставить, если закончились пункты во второй колонке
- при необходимости расширить таблицу - просто копируем от до
На выходе должна получиться статья в html коде (т.е. нужен сам код статьи. Понятное дело, что она отображаться не будет с картинками при локальном размещении и таких ссылках, но можно ссылки на картинки делать images/avast/, чтобы отображалось.
Главное - чтобы правильно прописаны были ширина/высота картинок в пикселях. Чтобы сами картинки были с "целыми" числами: 640x450 px (не 451px).
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