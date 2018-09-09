Удаленный помощник по работе с сайтом

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Закрыт10 заявок392 просмотра

Ищу удаленного помощника по работе с контентом на сайте, написанию текстов для блога и страниц сайта, поиск и редактирование графического контента, редактирование дизайна в блочном конструкторе, оптимизация страниц для поисковых систем и т.д.

Навыки SEO приветствуются. 

7 лет назад
mospro
Мария 
39 лет
12 лет в сервисе
Была
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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