Задача следующая. У нас есть большой объем работ/заказов и нам нужен человек для разовой работы, суть которой сводится к рассылке нашего запроса всем участникам рынка на определенной территории, кто сможет выполнить эти работы. Список ...
Наполнение сайта
Необходимо добавление товаров в магазин на авито
ТЗ и прайс лист в приложении
Тематика: зимние колеса для мерседес
Есть прайс лист к заданию. Товары не в наличии (Н/Д) недобавляемЕсть сайт донор с информацией http://completewheels.mercedes-benz.ruТовар для примера https://www.avito.ru/moskva/zapchasti_i_aksessuary/zimnie_kolesa_ship_mercedes_glgls_1311866298
Добавляем все товары которые есть в прайс листе. Фото и допинформацию берем с сайта донора. Если нет фото на доноре или подобного товара –составляем список, вручную я буду подсказывать
- Вид объявления – товар от производителя
- Диаметр – это все что с маркировкой R16, R17, R18, R19, R20, R21 и тд.
- Выбираем подходящий радиус
- Тип диска: литой
- Сезонность:выбираем зимние нешипованные или зимние шипованные
- Ширина профиля: это тройное значение, например 265 Высота профиля: это двойное значение, например 265
- Ширина обода - из прайса, например 8,5 J
- Вылет (ET) – из прайса, например ET62
- Остальное не заполняем
- Название объявления: Зимние колеса + (ШИП или НЕ ШИП) + марка и модель авто
- Описаниеобъявления – меняем под соответствующий товар.
- Cтруктура одинаковая
- Цена: в прайс листе цена за 1 шт. Наша колонка - Закупочная цена дилера, руб. без НДС (скидка 20%). Умножаем ее на 4. Плюсуем 1000 руб.Округляем до 800 на конце в большую сторону.
- Фото: главное фото – одно колесо; второе фото – как смотрится на машине. Главное фото искать в интернете по артикулу Второе фото брать с донора
Выбранный исполнитель
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