Наполнение сайта

Необходимо добавление товаров в магазин на авито

ТЗ и прайс лист в приложении

Тематика: зимние колеса для мерседес

Есть прайс лист к заданию. Товары не в наличии (Н/Д) недобавляемЕсть сайт донор с информацией http://completewheels.mercedes-benz.ruТовар для примера https://www.avito.ru/moskva/zapchasti_i_aksessuary/zimnie_kolesa_ship_mercedes_glgls_1311866298

Добавляем все товары которые есть в прайс листе. Фото и допинформацию берем с сайта донора. Если нет фото на доноре или подобного товара –составляем список, вручную я буду подсказывать