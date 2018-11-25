Наполнение сайта

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Завершен20 заявок437 просмотров

Необходимо добавление товаров в магазин на авито

ТЗ и прайс лист в приложении

Тематика: зимние колеса для мерседес

Есть прайс лист к заданию. Товары не в наличии (Н/Д) недобавляемЕсть сайт донор с информацией http://completewheels.mercedes-benz.ruТовар для примера https://www.avito.ru/moskva/zapchasti_i_aksessuary/zimnie_kolesa_ship_mercedes_glgls_1311866298 

Добавляем все товары которые есть в прайс листе. Фото и допинформацию берем с сайта донора. Если нет фото на доноре или подобного товара –составляем список, вручную я буду подсказывать 

  • Вид объявления – товар от производителя
  • Диаметр – это все что с маркировкой R16, R17, R18, R19, R20, R21 и тд.
  • Выбираем подходящий радиус
  • Тип диска: литой
  • Сезонность:выбираем зимние нешипованные или зимние шипованные
  • Ширина профиля: это тройное значение, например 265 Высота профиля: это двойное значение, например 265
  • Ширина обода - из прайса, например 8,5 J
  • Вылет (ET) – из прайса, например ET62
  • Остальное не заполняем
  • Название объявления: Зимние колеса + (ШИП или НЕ ШИП) + марка и модель авто
  • Описаниеобъявления – меняем под соответствующий товар.
  • Cтруктура одинаковая
  • Цена:  в прайс листе цена за 1 шт. Наша колонка - Закупочная цена дилера, руб. без НДС (скидка 20%). Умножаем ее на 4. Плюсуем 1000 руб.Округляем до 800 на конце в большую сторону.
  • Фото: главное фото – одно колесо; второе фото – как смотрится на машине. Главное фото искать в интернете по артикулу Второе фото брать с донора
7 лет назад
mosalko
Антон 
35 лет
12 лет в сервисе
Был
5 часов назад

Выбранный исполнитель

nest4eg
Денис 
35 лет
11 лет в сервисе
Был
3 года назад
7 лет назад
$10
7 дней
Отличная работа. Внимательный специалист! Продолжаем работать далее
Доволен сотрудничеством, четкая постановка задачи, своевременная оплата и консультация при исполнении, рекомендую)))

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nest4eg
Денис 
35 лет
11 лет в сервисе
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3 года назад
7 лет назад

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