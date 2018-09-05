Заполнить сайт на NetCat

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Закрыт10 заявок251 просмотр

Нужно заполнить раздел на сайте на Netcat.

Есть пример уже заполненной страницы в разделе + есть новый прайс, всё предоставлю. Можно по этому образцу и заполнять остальные страницы.

Оплата на ЯД, wmr или qiwi.

Пишите стоимость часа работы

7 лет назад
ilshat1986
Ильшат 
39 лет
17 лет в сервисе
Был
год назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров