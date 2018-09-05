Заполнить сайт на NetCat

Нужно заполнить раздел на сайте на Netcat.

Есть пример уже заполненной страницы в разделе + есть новый прайс, всё предоставлю. Можно по этому образцу и заполнять остальные страницы.

Оплата на ЯД, wmr или qiwi.

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