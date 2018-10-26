Нужна работа с репуатцией ресурса и отзывами в сети

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Завершен16 заявок662 просмотра

Нужна работа с репутацией ресурса и отзывами

Нужно погуглить все площадки где упоминание есть о ресурсе

Сделать отчет где нашли. Дальше 2 вариант работы:

1) Выйти на главных администраторов площадки, попробовать договориться

чтобы ресурс убрали с упоминаний, указав страницы (если это платно то

цена вопроса).

2) Если первый вариант не работает, то регистрируемся и пишем как пользователь положительные отзывы, опровергая отзывы.

В дальнейшем возможно постоянная работа, на постоянную зарплате, по мониторингу отзывов в сети и их устранения.

При заявке конкретно укажите, был ли опыт подобной работы, как будете

действовать кратко, когда сможете начать и сумму вознаграждения.

7 лет назад
romankie
Роман 
39 лет
7 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

mrx_10
Макс 
41 год
12 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
7 лет назад
$25
7 дней
норм
В общем все договоренности были выполнены.

Заявки фрилансеров

mrx_10
Макс 
41 год
12 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
7 лет назад

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