Нужна работа с репуатцией ресурса и отзывами в сети

Нужна работа с репутацией ресурса и отзывами

Нужно погуглить все площадки где упоминание есть о ресурсе

Сделать отчет где нашли. Дальше 2 вариант работы:

1) Выйти на главных администраторов площадки, попробовать договориться

чтобы ресурс убрали с упоминаний, указав страницы (если это платно то

цена вопроса).

2) Если первый вариант не работает, то регистрируемся и пишем как пользователь положительные отзывы, опровергая отзывы.

В дальнейшем возможно постоянная работа, на постоянную зарплате, по мониторингу отзывов в сети и их устранения.

При заявке конкретно укажите, был ли опыт подобной работы, как будете

действовать кратко, когда сможете начать и сумму вознаграждения.