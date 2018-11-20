Ручное заполнение доски объявлений

  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Завершен29 заявок380 просмотров

Речь о заполнении https://spzp.ru/

Я даю вам аналогичные доски объявлений, вы копируете оттуда данные, и со страницы https://spzp.ru/dobavit-objavlenie/ их добавляете.

Работы много, по большей части однообразная. Цель - 100 объявлений в сутки. Оплата - 5 руб. за объявление, 500 руб. в сутки, порядка 15 000 руб. в месяц.

Вы можете попробовать добавить несколько объявлений, чтобы оценить, для вас эта работа или нет. В любом случае я добавленные объявления оплачу.

Перевод денег на карту в любой валюте либо на телефон в случае совсем малых сумм.

7 лет назад
mukhacheff
Андрей 
40 лет
12 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

nasty20
27 лет
8 лет в сервисе
Была
год назад
7 лет назад
$155
1 день
Анастасия полностью занималась контент-менеджментом доски объявления. Наполнение, редактирование, создание категорий в ежедневном режиме на продолжении долгого времени. Рекомендую как очень исполнительного и внимательного специалиста.
Отличный заказчик. Всегда на связи, быстрая проверка и оплата. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

nasty20
27 лет
8 лет в сервисе
Была
год назад
7 лет назад

  • Похожие заказы

  • Копи-паст с источника в текстовый документ

    Скопировать в текстовый документ (Word) контент с сайта, без изображений, только текст. Ссылки предоставляются, информацию искать не нужно. Статьи небольшие, их около 1000. Оплата будет производиться поэтапно, предпочтительно по qiwi.  Жду предложений по цене

    Наполнение сайтов35 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Поиск 100 отзывов о партнерских программах на форумах и чатах

    Надо найти отзывы о партнерских программах для интернет-проекта про арбитраж и заработок в интернете. Отзывы искать на форумах и в чатах. Размещать их на сайте не нужно будет.

    Наполнение сайтовнет заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Наполнение

    http://1testsite.ru/services/shirokoformatnaya-i-interernaya-pechat/ Нужно наполнить сайт. По каждой услуге нужно добавить соответствующее фото работ (подобрать в интернете 6 фото) плюс поменять прайс лист (цены в таблице на нужные, возможно кое где отредактировать таблицу). ...

    Наполнение сайтов13 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Залить фото в вк

    Нужно добавить фото товаров в вк, примерно 1000-1500 шт. Фото предоставлю, описание везде одинаковое, меняется только название цвета (однотипные товары разных цветов).

    Наполнение сайтов2 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Добавить товары

    привет.нужна помощь по добавлению авто товаров..сайт уже сделан..что вы понимали будет 20 категорий (дефлекторы,бампера,брызговики и т.д)и около 300 моделей авто..практически с каждая категория будет браться с разных сайтов..вот пример  1.дефлекторы окон и ...

    Наполнение сайтов6 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Сбор информации из интернет-магазина

    Добрый день.  Надо собрать информацию о 2000 товаров из одного интернетмагазина, свести это в таблицу и присвоить каждому товару категории.  Работа, примерно, часа на 3.  Указывайте пожалуйста приблизительную стоимость. ...

    Наполнение сайтов18 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Зарегистрировать 20 почтовых емейл.

    Зарегистрировать 20 почтовых емейл. Необходимо зарегистрировать 20 почтовых ящиков на мейл.ру. Логины в файле. Пароли сами генерируете. Если логин уже занят - включаем фантазию и делаем его уникальным красиво  (т.е. без ...

    Наполнение сайтов16 заявок
    Закрыт
    7 лет назад