Ручное заполнение доски объявлений

Речь о заполнении https://spzp.ru/.

Я даю вам аналогичные доски объявлений, вы копируете оттуда данные, и со страницы https://spzp.ru/dobavit-objavlenie/ их добавляете.

Работы много, по большей части однообразная. Цель - 100 объявлений в сутки. Оплата - 5 руб. за объявление, 500 руб. в сутки, порядка 15 000 руб. в месяц.

Вы можете попробовать добавить несколько объявлений, чтобы оценить, для вас эта работа или нет. В любом случае я добавленные объявления оплачу.

Перевод денег на карту в любой валюте либо на телефон в случае совсем малых сумм.