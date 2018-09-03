Наполнение

  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Закрыт13 заявок160 просмотров

http://1testsite.ru/services/shirokoformatnaya-i-interernaya-pechat/

Нужно наполнить сайт.

По каждой услуге нужно добавить соответствующее фото работ (подобрать в интернете 6 фото) плюс поменять прайс лист (цены в таблице на нужные, возможно кое где отредактировать таблицу).

Всего 22 страницы. 50 руб за страницу.

7 лет назад
anodin
39 лет
18 лет в сервисе
Был
3 месяца назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров