Сайт визитка, контента не много, 2 языка
Наполнение
http://1testsite.ru/services/shirokoformatnaya-i-interernaya-pechat/
Нужно наполнить сайт.
По каждой услуге нужно добавить соответствующее фото работ (подобрать в интернете 6 фото) плюс поменять прайс лист (цены в таблице на нужные, возможно кое где отредактировать таблицу).
Всего 22 страницы. 50 руб за страницу.
Заявки фрилансеров
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