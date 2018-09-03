Наполнение

привет.нужна помощь по добавлению авто товаров..сайт уже сделан..что вы понимали будет 20 категорий (дефлекторы,бампера,брызговики и т.д)и около 300 моделей авто..практически с каждая категория будет браться с разных сайтов..вот пример 1.дефлекторы окон и ...