Необходимо обновить остатки на сайте - Оксторе 2.3

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Закрыт2 заявки128 просмотров

Необходимо обновить остатки на сайте по присланным прайсам.

Строка идентификации товара - артикул.

Сайт на оксторе 2.3

Одновляем все через модуль CSV Price Pro import/export OC2 

Так же необходимо написать инструкцию, как обновлять остатки с таких прайсов.

Предварительно перед всеми манипуляциями делаем бекап всей базы.

Ссылку на сайт (в отдельном файле) и прайс приложил.

Бюджет 500 руб

Срок 1 день

Оплата Сбер, Яд, Киви

7 лет назад
oantokhin
Олег 
47 лет
16 лет в сервисе
Был
год назад

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