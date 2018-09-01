Требуется наполнить форум постами. Тема - лечение народными средствами. Движок - Вордпресс.

Нужно создать несколько аккаунтов с аватарками и писать с них. Можно авторизоваться через ВК, ОК, Гугл и т.п.

Создать имитацию общения, открыть новые темы, наполнить темы сообщениями от разных аккаунтов.

Укажите свою цену за 1 пост или за всю работу, если ориентируемся на 100 постов и 10 аккаунтов к примеру.