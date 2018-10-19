Оформить 90 статей на сайте об автомобилях ПДД под Wordpress

$90
  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Завершен2 заявки143 просмотра

Здравствуйте

ищу КМ для выполнения оформления 90 статей на сайте под вордпресс

тематика сайта - автомобили ПДД

желательно чтобы вам эта тема была знакома и интересна.

Оплата за позицию

подробности в файле

Если Вы не читаете ТЗ пожалуйста не подавайте заявку.

спасибо!

WordPress
7 лет назад
webmaster17
Михаил 
45 лет
12 лет в сервисе
Был
3 месяца назад

Выбранный исполнитель

Starrock08
Николай 
35 лет
7 лет в сервисе
Был
4 года назад
7 лет назад
$90
3 дня
Работа выполнена качественно, буду рад продолжить сотрудничество! спасибо!
Работа прошла отлично. Задача была поставлена понятно и подробно описана. Оплата производилась вовремя.

Заявки фрилансеров

Starrock08
Николай 
35 лет
7 лет в сервисе
Был
4 года назад
7 лет назад

  • Похожие заказы

  • Оформление статей на вордпресс

    $10

    Необходимо оформить статьи на сайте с движком Вордпресс. Всего 10 шт. (тематика сайта женская: быт, советы) Требования к оформлению: - подобрать в яндекс картинках или гугл картинках подходящие по смыслу картинки, 1 картинка ...

    WordPress
    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Страницы в Википедии

    Создать страницу в Википедии. При ответе указывайте стоимость всего проекта в рублях, какой срок потребуется на создание одной страницы, форму организации или пометку физ. лицо. Также нужны ссылки на портфолио или ранее созданные страницы в ...

    Наполнение сайтов2 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Собрать базу форумов

    Нужно собрать базу форумов по 12 маркам авто и всем их моделям. Профильные форумы и автоклубы. Гео Россия.Список марок: Buick, Cadillac, Сhevrolet, Chrysler, Dodge, Ford, GMC, Hummer, Jeep, Lincoln, Pontiac, Tesla.Отчет в экселе. Каждый бренд ...

    Наполнение сайтов3 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Добавление товаров в магазин одежды

    Сайт на битрикс. Добавляем товары с торговыми предложениями в соответствующие разделы сайта. У каждого товара - торговое предложение - уникальная пара цвет-размер. Всего надо добавить 12 товаров. Инструкцию приложил. Сами товары скину архивом ...

    Наполнение сайтов15 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Ищу контент менеджера

    Ищу контент менеджера, со знанием Wordpress Понимание принципов работы в slack будет плюсом.  Требуется оформление и публикация пары новостей. Заголовок, новость и сета описание готовы, ничего рерайтить не нужно. Стоимость работы за 2 ...

    WordPress
    Наполнение сайтов7 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Вбить базу книг на сайт

    База книг в наличии на данный момент 33 000+ Оплата 0,5р.за книгу. Первый этап легкий: Получаете список книг с фотографиями. Заходите в кабинет на либекс и ищите. Те книги, которые уже есть ...

    Наполнение сайтов17 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Наполнить сайт 350 франшизами

    Привет!  Меня зовут Абдурашитов Тимур, редактор портала франшиз. Запуск сайтапланируется в сентябре 2018.  Цель портала – познакомить читателей с франшизами, дать наглядныйпример работы предпринимателей, плюсы и минусы работы разных видов бизнеса, рассказать кейсы бизнесменов. Наша ...

    Наполнение сайтов5 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Отзывы о компании

    Отзывы о компании: 1. Добавить отзыв на Яндекс карту (ссылку дам) 2. Добавить отзыв на Гугл карту (ссылку дам) 3. Добавить отзывы в каталоги где уже размещена компания. Для подбора списка ...

    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад