Вбить базу книг на сайт

База книг в наличии на данный момент 33 000+

Оплата 0,5р.за книгу.

Первый этап легкий:

Получаете список книг с фотографиями. Заходите в кабинет на либекс и ищите. Те книги, которые уже есть на сайте (там уже размещено 500 000 книг) - выбираем книгу - нажимаем продаю - ставим состояние книги - видно по фото - указываем номер коробки (данные будут) и стоимость.

Книга, которая не найдена на сайте отмечается в фаиле - буду запрашивать полные данные - в последующем их необходимо добавить на сайт в ручную - категория, автор, название, анотация.

Бывает, что у нас в наличии 2 одинаковые книги - их необходимо внести каждую отдельно.

На данном этапе необходимо 2 человека - в будущем будем увеличивать кол-во людей - один из исполнителем будет старшим в группе.