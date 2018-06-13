Необходимо написать отзывы на яндекс маркете о Московском интернет-магазине. Оплата после проверки отзыва модераторами яндекса. Один отзыв 100 руб. Пишите мне в личку.
Вбить базу книг на сайт
База книг в наличии на данный момент 33 000+
Оплата 0,5р.за книгу.
Первый этап легкий:
Получаете список книг с фотографиями. Заходите в кабинет на либекс и ищите. Те книги, которые уже есть на сайте (там уже размещено 500 000 книг) - выбираем книгу - нажимаем продаю - ставим состояние книги - видно по фото - указываем номер коробки (данные будут) и стоимость.
Книга, которая не найдена на сайте отмечается в фаиле - буду запрашивать полные данные - в последующем их необходимо добавить на сайт в ручную - категория, автор, название, анотация.
Бывает, что у нас в наличии 2 одинаковые книги - их необходимо внести каждую отдельно.
На данном этапе необходимо 2 человека - в будущем будем увеличивать кол-во людей - один из исполнителем будет старшим в группе.
Заявки фрилансеров
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