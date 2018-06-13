Работа для контент менеджера оформить 100 статей на сайт под Wordpress

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Закрыт9 заявок187 просмотров

Приветствую

ищу контент менеджера для выполнения работы на сайте под вордпресс

бюджет 6000 рублей

подробности в файле

спасибо!

WordPress
7 лет назад
webmaster17
Михаил 
45 лет
12 лет в сервисе
Был
3 месяца назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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