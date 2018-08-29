Создание контента по шаблону и размещение на сайте

1) Создать проморолик с помощью аккаунта в https://app.virocket.comРолик длительность 1-2 мин в hd качестве представляет из себя смешной момент из фильма с оригинальной подписью по аналогии с

https://www.instagram.com/p/BnDfKB5FkVW/?taken-by=kino.popcorn

Источник трейлеров похожие каналы - https://m.youtube.com/channel/UCmHZ_fMwdHZQl_pEpGk1vSw/videos

+ занести в базу название фильма, год, и угарный текст комментария.

Цену указывать за 1 ролик

Ориентировочное опытное время на создание 1 ролика на потоке 10-15 минут

Требуется очень большое количество роликов

После тестового задания (оплачиваемого) договоримся о цене и количестве публикаций в день.

Оригинальная подпись и комментарий должны быть угарные, отвязные, на грани приличия, но без мата.