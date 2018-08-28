Добавление 20 статей на WordPress

Нужно выполнить постинг 20 статей из .doc файла на WordPress, с загрузкой картинок.

Каждая статья по 2500 знаков, 2 картинки.

Нужно:

1. Нажать "Создать страницу", ввести адекватное название статьи, отредактировать URL (сделать коротким).

2. Разместить контент - копипаст текста + проверка форматирования (двойные отступы сделать одинарными, проверить чтобы был отступ до и после картинок, а то WordPress (в зависимости от темы) иногда требует ещё раз "Enter" нажать после картинки (то же самое касается абзацев - нужно проверять, действительно ли там

отступ (Enter), или же

отступ (такое легко проверяется. Просто убираем отступ и делаем его заново - там видно по расстоянию).

Прошу указать ориентировочную стоимость работы.