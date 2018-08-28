Наполнение страниц сайта

Приветствую.

Требуется заполнить страницу сайта ценами, взятых у конкурента- http://www.r-s-v.ru/peugeot-boxer

Необходимо просто перенести все цены от конкурента на страницы сайта, уменьшив стоимость на 300 рублей по каждой услуге.

Сайт, на котором выполнять действия, предоставлю по запросу. Инструкцию так же предоставлю по запросу.

От вас жду цены за час работы, таких страниц около 8-10, можно выполнить часть работы.