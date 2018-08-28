Требуется наполнение сайта вентснаб рф, с самописной системой управления, ценами и карточками товаров. Цены, исходные данные бывают и на бумажных носителях необходимо заносить, формировать файл и его загружать на сайт. Ищу именно на долгую работу ...
Наполнение страниц сайта
Приветствую.
Требуется заполнить страницу сайта ценами, взятых у конкурента- http://www.r-s-v.ru/peugeot-boxer
Необходимо просто перенести все цены от конкурента на страницы сайта, уменьшив стоимость на 300 рублей по каждой услуге.
Сайт, на котором выполнять действия, предоставлю по запросу. Инструкцию так же предоставлю по запросу.
От вас жду цены за час работы, таких страниц около 8-10, можно выполнить часть работы.
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