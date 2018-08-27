Наполнение интернет-магазина компьютерной техники (5000 товаров)

Здравствуйте!

Это ноутбуки, компьютеры, моноблоки, мониторы, видеокарты, материнские платы и проч.

Предложите решение этой задачи и укажите бюджет. Срок 2 мес. (4000 товаров в первый месяц).

Также укажите:

- Сколько стоит одна карточка товара, или другую ставку.

- Делаете ли вёрстку описаний. А адаптивную?

- Оформляете ли карточку прямо на сайте.

Описание может быть неуникальным. Несколько фотографий с нормальным качеством. Редактура названия и короткого описания, если потребуется. Характеристики товаров по большей части заполнены (заполнить нужно там, где список свойств слишком мал).

Для оценки бюджета привожу примеры готовых описаний:

- http://goo.gl/zwe4kW

- http://goo.gl/kQWZVt

- http://goo.gl/XsP8DT

- http://goo.gl/mnTb4z

Если готовы выполнить тестовые описания, присылайте.