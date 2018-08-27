Нужно оформить 50 статей в WordPress. Статьи опубликованы (подзаголовки и списки сформированы, SEO сделано) - нужно: 1. Выделить цитаты, главные мысли 2. Подобрать фото только по теме (объемы статей от 3 до 7 ...
Наполнение интернет-магазина компьютерной техники (5000 товаров)
Здравствуйте!
Это ноутбуки, компьютеры, моноблоки, мониторы, видеокарты, материнские платы и проч.
Предложите решение этой задачи и укажите бюджет. Срок 2 мес. (4000 товаров в первый месяц).
Также укажите:
- Сколько стоит одна карточка товара, или другую ставку.
- Делаете ли вёрстку описаний. А адаптивную?
- Оформляете ли карточку прямо на сайте.
Описание может быть неуникальным. Несколько фотографий с нормальным качеством. Редактура названия и короткого описания, если потребуется. Характеристики товаров по большей части заполнены (заполнить нужно там, где список свойств слишком мал).
Для оценки бюджета привожу примеры готовых описаний:
Если готовы выполнить тестовые описания, присылайте.
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