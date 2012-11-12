Здравствуйте. Требуется разработка нового интернет-магазина forcecom.kz/ Детали проекта в файле. Подразумевается, что сайт будет работать в связке с 1С и CRM. Я склоняюсь к таким платформам, как ImageCMS или Битрикс. Нравится дизайн шаблонов, функционал тоже устраивает. Эти ...