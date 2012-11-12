Здравствуйте! Это ноутбуки, компьютеры, моноблоки, мониторы, видеокарты, материнские платы и проч. Предложите решение этой задачи и укажите бюджет. Срок 2 мес. (4000 товаров в первый месяц). Также укажите: - Сколько стоит одна карточка товара, или другую ставку. - Делаете ли ...
Скайп: rafakarii
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- Наполнение сайтов8 заявокЗакрыт5 лет назад
Имеется интернет-магазин http://vitasport.kz/ на шаблоне magento- http://www.templatemonster.com/demo/40536.html Требуется: 1. Добавить и настроить блок "Новинки" (Популярное) на главной странице, подобно тому, как на шаблоне http://www.templatemonster.com/demo/40536.html 2. Убрать "index.php" из url страницИнтернет-магазины5 заявокЗакрыт9 лет назад
Здравствуйте. Требуется разработка нового интернет-магазина forcecom.kz/ Детали проекта в файле. Подразумевается, что сайт будет работать в связке с 1С и CRM. Я склоняюсь к таким платформам, как ImageCMS или Битрикс. Нравится дизайн шаблонов, функционал тоже устраивает. Эти ...Сайты «под ключ»8 заявокЗакрыт9 лет назад
- $60
Сделать простой сайт (аналог) по образцу и подобию указанного шаблона (ссылка в ТЗ). Адаптировать и наполнить готовым контентом согласно ТЗ.Веб-программирование17 заявокЗакрыт9 лет назад
- $35
Сделать аналогично - https://s3.amazonaws.com/profile_photos/16240820480442.sQUM1RCNwb2lPTOzuMf1_height640.png Содержание: Логотип - http://forcecom.kz/incom/template/template1/images/logo.png (есть в векторе) БЕСКОНЕЧНЫЙ КАРТРИДЖ обменяйте отработанный картридж на полный с доставкой по городу3D-графика16 заявокЗакрыт9 лет назад
Нужно сделать конструктор бассейна для сайта. Примерно, как здесь: http://www.mako.ru/index.php?show_aux_page=104 http://aquamaster.com.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=132 Указывайте, пожалуйста, оценочные стоимость и сроки. Спасибо. Всем удачного дняВеб-программирование6 заявокЗакрыт9 лет назад
- $10
Требуется написать скрипт для формирования файла yml и выгрузки каталога магазина на яндекс-маркет Структуру файла подготовил (см. в приложении).Интернет-магазины1 исполнительЗавершен10 лет назад
- $335
Здравствуйте, друзья. Имеются html-страницы с js-функционалом интернет-магазина велосипедов. Нужна интеграция с Opencart, настройка модулей, приведение сайта в состояние завершенности. Думается, проект будет интересным. Сайт получается отличным, уникальный дизайн.Как выглядит сайт, можно посмотреть здесь Список основных задач: • Слайдеры (Баннеры, ...Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен10 лет назад
Доработка функционала интернет-магазина http://forcecom.kz https://app.box.com/s/evycpf4gs940zz2rzyvd Задачи: Требуется реализовать следующие изменения: 1. Вывод информации по доставке (стоимость и сроки) с выбором города на странице товара и в корзине (вывод таких данных уже есть при оформлении заказа) 2. ...Интернет-магазины1 заявкаЗакрыт10 лет назад
Доработка функционала интернет-магазина: Страница товара Интернет магазин forcecom.kz Добавить изменения по прототипу (в приложении): 1. Вывод информации по доставке (стоимость и сроки) в зависимости от города (такой вывод уже есть при оформлении ...Закрыт10 лет назад
Суть задачи такая: Мы предлагаем дополнительную услугу – упаковка купленного товара в подарочную бумагу, плюс прилагается поздравительный текст. Вот и нужно реализовать возможность для желающих пользователей заказать такую услугу. Пример реализации можно посмотреть на ...Закрыт10 лет назад
Сделать страницу с фильтрацией всех товаров по цене и категориям каталога. Прототип страницы - https://www.box.com/s/8f15jl0u3px7ll5r7v8d Похожие страницы: http://www.lamoda.kz/landing/women/gifts/before1000/?wt_os=ru.os.dc.Kz_Homepage_women_small_centre_newyear.151113_Hpsmall_women_gift_new_year ТЗ - https://www.box.com/s/szavqe4dznaojxdwyzml Сроки: до вечера 18 декабря В заявке указывайте стоимость работы.Веб-программирование2 заявкиЗакрыт10 лет назад
Оформить по-новогоднему сайт http://www.forcecom.kz/: ТЗ в приложении. 1. Шапка сайта и фон 2. Элемент горизонтального меню "Новый год" 3. На шапке сайта: - Вверху горизонтальная полоса на всю ширину, высотой до 40 px, с текстом: "Подарки на Новый Год. Без ...Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен10 лет назад
Убрать мужика на баннере http://stroypool.kz/images/main_a.jpg Заявку оставляйте с ценой и сроками. Спасибо.Баннеры14 заявокЗакрыт10 лет назад
- $30
Задача. Создать одностраничник по шаблону http://oneturn.coralixthemes.com/01/image3.html, Заменить контент согласно приложенному файлу, Форма для отправки данных (валидация данных, сообщение об успешном отправлении данных для пользователя, отправка данных админу на почту) Сроки: 3 часа В продолжение работы быть на связи ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт10 лет назад
- $100
В приложении прототип страницы оформления заказа с комментариями. В Вашей заявке на проект указывайте, пожалуйста, цену и сроки. Что необходимо сделать: 1. Добавление новых полей контактных данных (для юридического лица, получателя посылки). 2. Добавление Экспресс-доставки ...Дизайн сайтов7 заявокЗакрыт10 лет назад
Присоединить интернет-магазин к партнерской сети ActionPay 1) Приём и разбор передаваемых GET-параметров из сети ActionPay 2) Извещение сети ActionPay о совершённом действии c помощью трекинг-пикселя. 3) Обмен данными с ActionPay c использованием формата xmlВеб-программирование1 исполнительЗавершен11 лет назад
Здравствуйте. В базе данных MySQL интернет-магазина есть таблица заказов. Использовать таблицу для анализа как есть сейчас неудобно: нет общей суммы заказа ( в админ.части общая сумма заказа формируется "на ходу" суммированием цен купленных товаров), вместо имени ...Веб-программирование8 заявокЗакрыт11 лет назад
- $500
Здравствуйте, друзья. Имеются html-страницы с js-функционалом интернет-магазина велосипедов. Нужна интеграция с Opencart, настройка модулей, приведение сайта в состояние завершенности. Думается, проект будет интересным. Сайт получается отличным, уникальный дизайн.Как выглядит сайт, можно посмотреть здесь http://www.weblancer.net/download/projects/104794/velo1.kz.zip Список основных задач: • Слайдеры ...Интернет-магазины10 заявокЗакрыт11 лет назад
- $50
Присоединить интернет-магазин к партнерской сети ActionPay 1) Приём и разбор передаваемых GET-параметров из сети ActionPay 2) Извещение сети ActionPay о совершённом действии c помощью трекинг-пикселя. 3) Обмен данными с ActionPay c использованием формата xml Подробнее — https://www.box.com/s/pv01vyjuu18st2s0mko9Закрыт11 лет назад