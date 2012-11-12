rafakarii

Рафаиль rafakarii

 
37 летРоссия/Москва
11 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад

Скайп: rafakarii

Email: [email protected]

  • Наполнение интернет-магазина компьютерной техники (5000 товаров)

    Здравствуйте! Это ноутбуки, компьютеры, моноблоки, мониторы, видеокарты, материнские платы и проч. Предложите решение этой задачи и укажите бюджет. Срок 2 мес. (4000 товаров в первый месяц). Также укажите: - Сколько стоит одна карточка товара, или другую ставку. - Делаете ли ...

    Наполнение интернет магазинаКарточки товаров
    Наполнение сайтов8 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Добавить информер "Новинки" на главную интернет-магазина (Magento)

    Имеется интернет-магазин http://vitasport.kz/ на шаблоне magento- http://www.templatemonster.com/demo/40536.html Требуется: 1. Добавить и настроить блок "Новинки" (Популярное) на главной странице, подобно тому, как на шаблоне http://www.templatemonster.com/demo/40536.html 2. Убрать "index.php" из url страниц

    HTMLMagento
    Интернет-магазины5 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Разработка интернет-магазина компьютерной техники (редизайн)

    Здравствуйте. Требуется разработка нового интернет-магазина forcecom.kz/ Детали проекта в файле. Подразумевается, что сайт будет работать в связке с 1С и CRM. Я склоняюсь к таким платформам, как ImageCMS или Битрикс. Нравится дизайн шаблонов, функционал тоже устраивает. Эти ...

    БитриксYii
    Сайты «под ключ»8 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • 3D Коробка Продукта

    $35

    Сделать аналогично - https://s3.amazonaws.com/profile_photos/16240820480442.sQUM1RCNwb2lPTOzuMf1_height640.png Содержание: Логотип - http://forcecom.kz/incom/template/template1/images/logo.png (есть в векторе) БЕСКОНЕЧНЫЙ КАРТРИДЖ обменяйте отработанный картридж на полный с доставкой по городу

    3D-графика16 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Онлайн конструктор бассейна

    Нужно сделать конструктор бассейна для сайта. Примерно, как здесь: http://www.mako.ru/index.php?show_aux_page=104 http://aquamaster.com.ua/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=132 Указывайте, пожалуйста, оценочные стоимость и сроки. Спасибо. Всем удачного дня

    Веб-программирование6 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • YML для яндекс маркета

    $10

    Требуется написать скрипт для формирования файла yml и выгрузки каталога магазина на яндекс-маркет Структуру файла подготовил (см. в приложении).

    Интернет-магазины1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Интернет-магазин велосипедов. Интеграция Opencart

    $335

    Здравствуйте, друзья. Имеются html-страницы с js-функционалом интернет-магазина велосипедов. Нужна интеграция с Opencart, настройка модулей, приведение сайта в состояние завершенности. Думается, проект будет интересным. Сайт получается отличным, уникальный дизайн.Как выглядит сайт, можно посмотреть здесь Список основных задач: • Слайдеры (Баннеры, ...

    JavascriptOpenCartHTML
    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Доработка функционала интернет-магазина

    Доработка функционала интернет-магазина http://forcecom.kz https://app.box.com/s/evycpf4gs940zz2rzyvd Задачи: Требуется реализовать следующие изменения: 1. Вывод информации по доставке (стоимость и сроки) с выбором города на странице товара и в корзине (вывод таких данных уже есть при оформлении заказа) 2. ...

    Интернет-магазины1 заявка
    Закрыт
    10 лет назад

  • Доработка функционала страницы товара

    Доработка функционала интернет-магазина: Страница товара Интернет магазин forcecom.kz Добавить изменения по прототипу (в приложении): 1. Вывод информации по доставке (стоимость и сроки) в зависимости от города (такой вывод уже есть при оформлении ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    10 лет назад

  • Опция подарочной упаковки в интернет-магазине

    Суть задачи такая: Мы предлагаем дополнительную услугу – упаковка купленного товара в подарочную бумагу, плюс прилагается поздравительный текст. Вот и нужно реализовать возможность для желающих пользователей заказать такую услугу. Пример реализации можно посмотреть на ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    10 лет назад

  • Вывод товаров с фильтрацией по цене и категориям к

    Сделать страницу с фильтрацией всех товаров по цене и категориям каталога. Прототип страницы - https://www.box.com/s/8f15jl0u3px7ll5r7v8d Похожие страницы: http://www.lamoda.kz/landing/women/gifts/before1000/?wt_os=ru.os.dc.Kz_Homepage_women_small_centre_newyear.151113_Hpsmall_women_gift_new_year ТЗ - https://www.box.com/s/szavqe4dznaojxdwyzml Сроки: до вечера 18 декабря В заявке указывайте стоимость работы.

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Оформить сайт по-новогоднему

    Оформить по-новогоднему сайт http://www.forcecom.kz/: ТЗ в приложении. 1. Шапка сайта и фон 2. Элемент горизонтального меню "Новый год" 3. На шапке сайта: - Вверху горизонтальная полоса на всю ширину, высотой до 40 px, с текстом: "Подарки на Новый Год. Без ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Одностраничник по готовому html-шаблону

    $30

    Задача. Создать одностраничник по шаблону http://oneturn.coralixthemes.com/01/image3.html, Заменить контент согласно приложенному файлу, Форма для отправки данных (валидация данных, сообщение об успешном отправлении данных для пользователя, отправка данных админу на почту) Сроки: 3 часа В продолжение работы быть на связи ...

    HTML
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Оформление заказа в интернет-магазине (редизайн)

    $100

    В приложении прототип страницы оформления заказа с комментариями. В Вашей заявке на проект указывайте, пожалуйста, цену и сроки. Что необходимо сделать: 1. Добавление новых полей контактных данных (для юридического лица, получателя посылки). 2. Добавление Экспресс-доставки ...

    Дизайн сайтов7 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Подключение ActionPay к интернет-магазину

    Присоединить интернет-магазин к партнерской сети ActionPay 1) Приём и разбор передаваемых GET-параметров из сети ActionPay 2) Извещение сети ActionPay о совершённом действии c помощью трекинг-пикселя. 3) Обмен данными с ActionPay c использованием формата xml

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Скрипт для таблицы заказов интернет-магазина

    Здравствуйте. В базе данных MySQL интернет-магазина есть таблица заказов. Использовать таблицу для анализа как есть сейчас неудобно: нет общей суммы заказа ( в админ.части общая сумма заказа формируется "на ходу" суммированием цен купленных товаров), вместо имени ...

    MySQL
    Веб-программирование8 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Интернет-магазин велосипедов. Интеграция Opencart

    $500

    Здравствуйте, друзья. Имеются html-страницы с js-функционалом интернет-магазина велосипедов. Нужна интеграция с Opencart, настройка модулей, приведение сайта в состояние завершенности. Думается, проект будет интересным. Сайт получается отличным, уникальный дизайн.Как выглядит сайт, можно посмотреть здесь http://www.weblancer.net/download/projects/104794/velo1.kz.zip Список основных задач: • Слайдеры ...

    JavascriptOpenCartHTML
    Интернет-магазины10 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Подключить партнерку к интернет-магазину

    $50

    Присоединить интернет-магазин к партнерской сети ActionPay 1) Приём и разбор передаваемых GET-параметров из сети ActionPay 2) Извещение сети ActionPay о совершённом действии c помощью трекинг-пикселя. 3) Обмен данными с ActionPay c использованием формата xml Подробнее — https://www.box.com/s/pv01vyjuu18st2s0mko9

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    11 лет назад
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Отзывы фрилансеров
marvell131
33 годаУкраина
11 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$20
10 баллов
9 лет назад
Небольшой блок для сайта. Заголовки и иконки
Все задачи поставлены четко. Оплата своевременная. Рекомендую.
Нужно было сделать иконки для сайта. Сергей оперативно выполнил работу. Предложил несколько вариантов. Из которых и был выбран наиболее подходящий вариант. Нужный результат был получен и быстро.
Ответный отзыв
EvPut
47 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
4 года назад
41 отзыв(-3)
$10
10 баллов
9 лет назад
YML для яндекс маркета
Всё отлично. Доволен сотрудничеством. Рекомендую.
Евгений написал скрипт формирования YML файла для интеграции нашего каталога с яндекс маркетом. Работа была выполнена за несколько часов. В результате интеграция прошла успешно, без единой ошибки, - я и яндекс остались довольны. Рекомендую к сотрудничеству. Евгению спасибо и успехов в работе.
Ответный отзыв
colorit_design
Ольга 
38 летУкраина
11 лет в сервисе
Была
2 года назад
$1
10 баллов
10 лет назад
Дизайн главной страницы для тренингого центра
Рафаиль отличный заказчик. Спасибо за интересный проект. Рекомендую к сотрудничеству!
Нужно было быстро нарисовать дизайн главной страницы информационного сайта. Просто, без лишних изысков. Ольга отлично справилась с этим заданием. Результат был получен быстро.
Ответный отзыв
proger86
37 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
7 лет назад
494 отзыва(-10)
$10
10 баллов
10 лет назад
Добавить контент на сайт
Спасибо Рафаилю за интересный проект, однозначно рекомендую к сотрудничеству!
Помог быстро наполнить сайт. Спасибо.
Ответный отзыв
zhmenia
Царик 
34 годаБеларусь
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
$16
10 баллов
10 лет назад
Сортировка товаров в интернет-магазине
Довольно долго сотрудничал с ним после выполнения первого задания. Отзывчивый, хорошо ставит задачу, прислушивается к мнению программиста, все получилось очень хорошо! Спасибо!
Нужно было добавить функционал на сайт интернет-магазина, а именно сделать сортировку товаров по ценам, новизне и др. Евгений быстро разобрался в движке магазина и выполнил данную задачу. При этом нужно было учесть совместную работу фильтра товаров и сортировки. На данный момент продолжаю с ним сотрудничать, очень благодарен Евгению за профессионализм.
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