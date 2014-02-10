Оформить сайт по-новогоднему

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен12 заявок189 просмотров

Оформить по-новогоднему сайт http://www.forcecom.kz/:

ТЗ в приложении.

1. Шапка сайта и фон

2. Элемент горизонтального меню "Новый год"

3. На шапке сайта:

- Вверху горизонтальная полоса на всю ширину, высотой до 40 px, с текстом:

"Подарки на Новый Год. Без очередей. Без ожидания. Со скидками до 85%. Купить сейчас"

- Баннер "Новогодний Гид по подаркам"

В заявке укажите цену и сроки.

11 лет назад
rafakarii
Рафаиль 
38 лет
13 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

alpet
46 лет
16 лет в сервисе
Был
9 часов назад
11 лет назад
$60
3 дня
Нужно было по-новогоднему оформить сайт. Формально работа была выполнена. Но вот новогоднего настроения создать не удалось. Глядя на отличные работы в портфолио, я рассчитывал на большее. Надо сказать, что хотя доработки я вносил, но своими сомнениями в полной мере с дизайнером не делился. Видимо, зря. Может, что и придумали получше вместе. В плане сроков и четкой схемы работы - все было отлично. Алексею спасибо за работу.
В процессе работы все правки вносились, объяснения давались, замечания принимались. В завершении заказчик утвердил работу в ЛС и перечислил вторую часть денег. Поэтому было более чем странно прочитать впоследствии в отзыве о том, что надежды не оправдались.

Заявки фрилансеров

alpet
46 лет
16 лет в сервисе
Был
9 часов назад
11 лет назад
#1
Дизайн сайтов

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