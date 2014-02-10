Оформить сайт по-новогоднему

Нужно было по-новогоднему оформить сайт. Формально работа была выполнена. Но вот новогоднего настроения создать не удалось. Глядя на отличные работы в портфолио, я рассчитывал на большее. Надо сказать, что хотя доработки я вносил, но своими сомнениями в полной мере с дизайнером не делился. Видимо, зря. Может, что и придумали получше вместе. В плане сроков и четкой схемы работы - все было отлично. Алексею спасибо за работу.