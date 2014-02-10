Нобходимо нарисовать дизайн сайта. Есть детальные лей-ауты (практически готовый дизайн). Все страницы утверждены: Главная, каталог, товар, оформление товара, все контентные страницы, формы. Необходимо перерисовать все в точно, как в макетах (они ...
Оформить сайт по-новогоднему
Оформить по-новогоднему сайт http://www.forcecom.kz/:
ТЗ в приложении.
1. Шапка сайта и фон
2. Элемент горизонтального меню "Новый год"
3. На шапке сайта:
- Вверху горизонтальная полоса на всю ширину, высотой до 40 px, с текстом:
"Подарки на Новый Год. Без очередей. Без ожидания. Со скидками до 85%. Купить сейчас"
- Баннер "Новогодний Гид по подаркам"
В заявке укажите цену и сроки.
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