Комната для видеоконференций

Есть готовый портал https://www.teamline.org

Внутри портала можно проводить видеоконференции (есть докладчик, который может транслировать свое видео и аудио, листать презентацию, есть текстовый чат и прочие мелочи).

Необходимо разработать непосредственно дизайн одной страницы- страницы видеоконференций.

На данном этапе есть дизайн, который который я делал сам, который надо сменить. Т.е. я могу показать как это все работает, чтобы понимать суть задания.

Со своей стороны я четко понимаю что хочу получить в итоге и могу предоставить очень детальное описание.

Наброски более детально описания в прикрепленном документе, остальное будет обсуждаться в индивидуальном порядке. В ближайшей перспективы создание нового дизайна для всего портала и создание дизайна для наших новых порталов.

Рассмотрю Ваши предложения касательно стоимости и сроков.