Нужно сделать дизайн для информационного портала. Для начала главную страницу! Дизайн нужен современный и качественный. Главное условие это скорость. Нужно сделать как можно скорее но не в ущерб качеству. Тз нет, так ...
Комната для видеоконференций
Есть готовый портал https://www.teamline.org
Внутри портала можно проводить видеоконференции (есть докладчик, который может транслировать свое видео и аудио, листать презентацию, есть текстовый чат и прочие мелочи).
Необходимо разработать непосредственно дизайн одной страницы- страницы видеоконференций.
На данном этапе есть дизайн, который который я делал сам, который надо сменить. Т.е. я могу показать как это все работает, чтобы понимать суть задания.
Со своей стороны я четко понимаю что хочу получить в итоге и могу предоставить очень детальное описание.
Наброски более детально описания в прикрепленном документе, остальное будет обсуждаться в индивидуальном порядке. В ближайшей перспективы создание нового дизайна для всего портала и создание дизайна для наших новых порталов.
Рассмотрю Ваши предложения касательно стоимости и сроков.
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