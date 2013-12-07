Создание схематической компановки страницы

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт2 заявки178 просмотров

Добрый день, есть ресурс http://bambini.by - портал для родителей и будущих мам. необходимо поработать над структурой и схематической компоновкой страниц сайта.

основное общение по скайпу. Предпочтение человеку из Минска.

11 лет назад
BISOLE
43 года
18 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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