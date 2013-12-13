Сайт на WordPress

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен10 заявок220 просмотров

Разработать дизайн сайта, сверстать и посадить на WordPress. Организация занимается доставкой грузов из Европы. Все подробности выбранному исполнителю вышлю на почту. Пожелание заказчика - работа не должна размещаться в Вашем портфолио.

Спасибо Всем, за проявленный интерес к проекту!

WordPress
11 лет назад
netekspert
Александр 
40 лет
16 лет в сервисе
Был
2 часа назад

Выбранный исполнитель

DmitrijVysockih
Дмитрий 
35 лет
13 лет в сервисе
Был
4 года назад
11 лет назад
$250
4 дня
Спасибо Дмитрию! Выполнил все согласно ТЗ, оперативно реагировал на мои коментарии, постоянно на связи. Очень понравилось заказчику то, что было предоставлено 3 варианта дизайна, очень достойная работа. Рекомендую Дмитрия, как ответственного исполнителя!
Второй раз сотрудничаю с Александром. Как и в первый раз работа прошла хорошо, без накладок и проблем! Своевременная оплата, адекватное общение! Александр всегда на связи и готов в любое время обсудить все вопросы по проекту. Рекомендую всем как ответственного заказчика!)

Заявки фрилансеров

DmitrijVysockih
Дмитрий 
35 лет
13 лет в сервисе
Был
4 года назад
11 лет назад

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