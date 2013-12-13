Сайт на WordPress

Разработать дизайн сайта, сверстать и посадить на WordPress. Организация занимается доставкой грузов из Европы. Все подробности выбранному исполнителю вышлю на почту. Пожелание заказчика - работа не должна размещаться в Вашем портфолио.

Спасибо Всем, за проявленный интерес к проекту!