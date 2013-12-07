Дизайн стикеров.

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт4 заявки164 просмотра

Доброго времени суток, на сайт интернет-магазина по продаже одежды со встроенными наушниками вместо веревок требуются необычные стикеры на товары, может в форме наушника, главное не обычные стандартные стикеры, как сейчас.. то, что сейчас можете увидеть: Hoodiebuddie.ru

Для % скидки, а также стикеры ХИТ, новое и т.д.

Бюджет очень ограничен.

11 лет назад
JooMiller
Савка 
31 год
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Дизайн для социального проекта питомцев

    $500

    Всем доброго времени суток нужен профессиональный, креативно мыслящий дизайнер с возможность по доработкам продолжать доделывать улучшать дорисовывать дизайн. можно посмотреть на сайты аналоги как устроены http://u.to/ocFuAQ http://u.to/9-c_BQ но при личном ...

    Дизайн сайтов2 исполнителя
    Завершен
    11 лет назад

  • Разработать дизайн фона для сайта

    $50

    Сайт www.nbl.by Требуется сделать дизайн коллажа для левой стороны сайта, где расположены 3 баскетболиста. Суть коллажа: 4 кубка 1. Самый главный кубок - Чемпион лиги 2. Большой кубок Дивизиона Beaver ...

    WordPress
    Дизайн сайтов2 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Разработка дизайна сайта

    Развлекательный портал. Общение, минимуму дополнительных опций. Максимальная юзабилити, приятный и не перегруженный дизайн. Это не единственный проект, ищу дизайнера для постоянного сотрудничества. Какой нужен специалист: - ...

    Дизайн сайтов26 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Нарисовать высококачественный дизайн для проекта

    $1000

    Требуется нарисовать высококачественный дизайн для большого и сложного т3. Тематика: "Бронирование отелей, апартаментов и хостелов" одной сети, бренда на одном сайте. Исполнитель ОБЯЗАТЕЛЬНО с портфолио, наличием скайпа, желательно из ...

    Дизайн сайтов18 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Разработка дизайна админки новостного сайта

    Необходимо разработать дизайн админки новостного сайта. Дизайн практически полностью копирует по функционалу наш другой проект http://preambula.com/orders/ordersNew.php Т.е. необходимо прочувствовать функционал и развить идею, поменяв направление сайта, но не ломая минимализм и простоту подачи. ...

    HTML
    Дизайн сайтов6 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Сделать копию дизайнов таймера + размер + цвета

    $50

    По сути получается нужен техдизайнер. Вот док с доп материалами: https://docs.google.com/document/d/1-Wg_EEcoQeh7ijsHLqrN7xgQFnKjbbBA7kyWit2wcI4/edit#heading=h.d99ubigzyq3z Суть: Есть уже готовые дизайны счетчиков. Нужно сделать похожие копии. 1. ...

    Дизайн сайтов7 заявок
    Закрыт
    11 лет назад