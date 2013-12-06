Разработка дизайна сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт26 заявок236 просмотров

Развлекательный портал. Общение, минимуму дополнительных опций.

Максимальная юзабилити, приятный и не перегруженный дизайн.

Это не единственный проект, ищу дизайнера для постоянного сотрудничества.

Какой нужен специалист:

- Средняя стоимость дизайна сайта от 4 000 руб - 8 000 руб

- Знание современных технологий

- Креативность, необычный подход к дизайну

11 лет назад
voimix
44 года
15 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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