"PDA версия для сайта (UCOZ)" Дизайн должен быть простой и под дизайн полной версии форума. Про остальное в беседе. zismo.biz/forum
Создание баннера и логотипа
Для сайта товаров из Сша требуеться разработка узнаваемого логотипа и рекламного баннера 480*60
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