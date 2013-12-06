Нарисовать 2-3 странички для сайта

$30
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт4 заявки142 просмотра

Нужно креативно обыграть простую страницу со списком аудиуроков и страницу волонтерских проектов для сайта.

Религиозная тематика. Чтобы сочеталось с дизайном сайта, но предпочтение стилю web 2.0 насколько это возможно сделать не уходя вразрез основному дизайну.

Более подробная информация кандидатам.

11 лет назад
web-symmetria
Надежда 
35 лет
12 лет в сервисе
Была
10 лет назад

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Нет заявок фрилансеров