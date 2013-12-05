Дизайн страницы + верстка для WP

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт3 заявки158 просмотров

Надо сделать дизайн подписной страницы для сайта + верстку под WP

+ исправить текст на 3-х баннерах

срок 1 день

WordPress
11 лет назад
bb474
52 года
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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