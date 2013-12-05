Разработка шаблона для Magento

Необходимо разработать шаблон Magentо для е-магазина.

-Шаблон надо делать исходя из фирменного стиля

-Шаблон должен быть готов у устновке. Конечный продут - это архив с файлами, работы на сайте клиента не будет.

-Magento версии 1.8.0.0

Заявки без предложения цены и примеров работ (шаблонов Magento!) рассматриваться не будут.