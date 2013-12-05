Разработка шаблона для Magento

$1000
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт1 заявка139 просмотров

Необходимо разработать шаблон Magentо для е-магазина.

-Шаблон надо делать исходя из фирменного стиля

-Шаблон должен быть готов у устновке. Конечный продут - это архив с файлами, работы на сайте клиента не будет.

-Magento версии 1.8.0.0

Заявки без предложения цены и примеров работ (шаблонов Magento!) рассматриваться не будут.

Magento
11 лет назад
strong12
Олег 
42 года
17 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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