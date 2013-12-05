Всем привет. Нужен дизайн главной + страничка товара (по желанию). Все подробности в прикрепленном файле. Спасибо за внимание и удачи. Если есть вопросы, пишите в личку...
Разработка шаблона для Magento
Необходимо разработать шаблон Magentо для е-магазина.
-Шаблон надо делать исходя из фирменного стиля
-Шаблон должен быть готов у устновке. Конечный продут - это архив с файлами, работы на сайте клиента не будет.
-Magento версии 1.8.0.0
Заявки без предложения цены и примеров работ (шаблонов Magento!) рассматриваться не будут.
Заявки фрилансеров
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