Требуется выполнить дизайн интернет магазина. Интернет магазин расходных материалов для оргтехники (картриджи, чернила, бумага, снпч и т.д.). Сам сайт уже работает, но его переделываем полностью, так что на старое оформление особо не отталкиваться сайт. www.cvetoforoff ...
Сделать дизайн, лого
Дизай для сайта в формате psd нужно сделать логотип кнопки ну и остальные элементы.Все подробно описано в техзадании. Оплата по факту 70$
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Дизайн сайтов37 заявокЗакрыт11 лет назад
Необходим дизайн для доски объявлений boxcode 8.4 Демонстрационная версия сайта Демонстрационный сайт - http://demo.boxcode.ru/catalog/ Панель управления - http://demo.boxcode.ru/catalog/dans/mstart.php, логин demo, пароль demo (это демонстрационная учетная запись, есть возможность ...Дизайн сайтов8 заявокЗакрыт11 лет назад
- $100
Что нужно сделать? только дизайн Какой должен быть диз - требования? 1. аккуратный, приятный (пример дан) 2. верстка меняться при прокрутке и цифры появл. нарастать. (требование ...Дизайн сайтов19 заявокЗакрыт11 лет назад
- $150
Добрый день, Предлагаю выполнить следующие дизайнерские работы: 1. Более детально прорисовать поэтажные планировки 1-го и 2-го подъезда (3-20 этажи), чтобы была возможность их открыть на сайте в большем формате ...Завершен11 лет назад
- $30
Сайту компании по производству резиновой плитки необходимо сделать качественную шапку размерами 1050х180 и лого.Завершен11 лет назад
- $250
Необходимо отрисовать несложный дизайн для сайта на WordPressЗавершен11 лет назад
Добрый день, уважаемые дизайнеры! Есть срочная работа ПО УСТАНОВКЕ ГОТОВОГО ОФОРМЛЕНИЯ В ГРУППУ ВК (ВИКИ -РАЗМЕТКА), которую необходимо выполнить СЕГОДНЯ! Прошу писать только тех кто свободен и отлично знает как ставить МЕНЮ ВК (Как ...Дизайн сайтов1 заявкаЗакрыт11 лет назад
- $100
Требуется изменить, либо сделать новый дизайн сайта pagetest1.ru основное условие-на главной должна быть картинка, никакого текста, есть фотографии логотипа, стилистика помещения в галерее на сайте.Завершен11 лет назад
- $30
нарисовать 7 виджетов для сайта стиль виджетов смотрите тут http://www.capgemini.com/infrastructure-services виджет Contact our expertsДизайн сайтовнет заявокЗакрыт11 лет назад