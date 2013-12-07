Сделать дизайн, лого

Добрый день, уважаемые дизайнеры! Есть срочная работа ПО УСТАНОВКЕ ГОТОВОГО ОФОРМЛЕНИЯ В ГРУППУ ВК (ВИКИ -РАЗМЕТКА), которую необходимо выполнить СЕГОДНЯ! Прошу писать только тех кто свободен и отлично знает как ставить МЕНЮ ВК (Как ...