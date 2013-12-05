Дизайн интернет магазина

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт37 заявок293 просмотра

Требуется выполнить дизайн интернет магазина. Интернет магазин расходных материалов для оргтехники (картриджи, чернила, бумага, снпч и т.д.). Сам сайт уже работает, но его переделываем полностью, так что на старое оформление особо не отталкиваться сайт. www.cvetoforoff "точка" ru. Техзадание в приложенном файле, там же новый логотип.(логотип есть в cdr, по требованию сбросим). По цветовой гамме к сожалению сами не знаем, полагаемся на вкус дизайнера. Все вопросы и согласования без проблем по удобному Вам виду связи.

Спасибо всем за заявки, все они практически рассмотренны, единственное - решение примем только в воскресенье. Всем спасибо.

11 лет назад
fergoha
Сергей 
43 года
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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