Требуется выполнить дизайн интернет магазина. Интернет магазин расходных материалов для оргтехники (картриджи, чернила, бумага, снпч и т.д.). Сам сайт уже работает, но его переделываем полностью, так что на старое оформление особо не отталкиваться сайт. www.cvetoforoff "точка" ru. Техзадание в приложенном файле, там же новый логотип.(логотип есть в cdr, по требованию сбросим). По цветовой гамме к сожалению сами не знаем, полагаемся на вкус дизайнера. Все вопросы и согласования без проблем по удобному Вам виду связи.

Спасибо всем за заявки, все они практически рассмотренны, единственное - решение примем только в воскресенье. Всем спасибо.