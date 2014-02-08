1) Сделать дизайн Экспортно импортной компании. Пример структуры http://fire-design.com.ua/ 2) На шапке отобразить схематично: доставку продуктов питания транспортом (поезд, самолет, теплоход)--в ...
Сделать макет сайта ветклиники в psd
Нарисовать макет. Есть логотип клиники, сделанный в Corel Draw, его нужно перенести в макет. ТЗ прикрепляю. Пишите цену и сроки, чтобы я смог принять заявку. Оплата банковской картой на ваш счёт или Webmoney, связь по Skype.
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