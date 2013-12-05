Добрый день. Итак, требуется нарисовать дизайн одностраничного сайта. Основные моменты таковы:

- Будет выслан .psd файл со структурой элементов на сайте (не прикрепляется сюда почему-то, хотя размер 17мб). В целом, функционал и структура должны быть близки к сайту www.monument-spb.ru (это не копирование – это наш сайт). Однако полной идентичности дизайна быть не должно, т.к. оба сайта будут крутиться по одним и тем же запросам в контекстной рекламе, и у менеджеров поисковиков не должно возникать однозначных ассоциаций. Можно изменять положение и вид элементов.

- Дизайн должен быть качественным и хорошо прорисованным. Должно быть проявлено внимание к деталям: уголки, рамочки всплывающих окон и фотографий и т.д. – всё должно быть продумано. Это хоть и одностраничник, но совсем не трэш-лендинг. Будьте, пожалуйста, готовы поработать на красивый результат. Принцип работы такой: я готов доплатить и (или) подождать, но должно быть очень хорошо.

- Дизайн должен предполагать «резиновость» для открытия в разрешении от 1024х768.

- Нужно использовать лого (он в приложении .psd и может быть выслан в векторе)

- Цветовая гамма сайта: коричневый, бежевый, золотистый, тёмно-зелёный и их вариации. Будет замечательно, если будут использованы элементы текстуры реального камня. Вот каталог материалов:

http://nensy.ru/catalog1/?count_page=90&zheltyj_cvet=1

http://www.sardys.ru/stone_collection/catalog/

- Нравятся визуально следующие работы:

http://www.weblancer.net/users/Artarina/portfolio/1760924.html#item

http://www.weblancer.net/users/Artarina/portfolio/1715544.html#item

http://www.weblancer.net/users/Artarina/portfolio/1370728.html#item

http://www.weblancer.net/users/Artarina/portfolio/1356500.html#item

http://www.weblancer.net/users/Artarina/portfolio/1760925.html#item

http://www.weblancer.net/users/Artarina/portfolio/1760922.html#item

http://www.weblancer.net/users/Susan/portfolio/1420735.html#item

http://www.weblancer.net/users/Susan/portfolio/1631002.html#item

http://www.weblancer.net/users/Mariya_web/portfolio/1349179.html#item

http://www.weblancer.net/users/l_valentin/portfolio/1776243.html#item

http://www.weblancer.net/users/l_valentin/portfolio/1776244.html#item

http://www.weblancer.net/users/Susan/portfolio/1751616.html#item

http://www.weblancer.net/users/Susan/portfolio/1624732.html#item

- На выходе от вас .psd файл.

Господа, большая просьба не писать в скайп без приглашения, не звонить по телефонам с действующего сайта и не оставлять там свои контакты.

Спасибо за внимание.