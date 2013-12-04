Есть готовые рабочие темы для Wordpress, нужно их уникализировать до неузнаваемости. Меняем стили, некоторые изображения, расположение блоков. Проектов много и часто появляются. Оплата по каждому оговаривается как само задание. Обращаться прошу только людей ...
Разработка дизайна для туристического сайта
Здравствуйте!
Прикрепил Вам ТЗ - там все детали описаны.
Интересует исключительно разработка дизайна - верстка и программирование мы делаем самостоятельно.
Нужно сделать до конца января включительно.
Основной акцент на сайте будет на дизайне - потому что только для женщин.
Жду Ваших предложения и цен.
Спасибо всем!
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