Дизайн лендинга по продаже промышленных моек

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт22 заявки180 просмотров

Отрисовать дизайн одностраничника. Компания заказчик - производитель промышленных моек в Украине. Во вложении мокап.

11 лет назад
Dima_Ka
37 лет
12 лет в сервисе
Был
11 лет назад
1 отзыв(-1)

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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