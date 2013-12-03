Для периодических (1-3 в месяц) заказов на разработку сайтов требуется дизайнер.

Бюджет на дизайн от 5000 до 25000 рублей.

Примеры наиболее частых по типу проектов:

1. Сайт визитка, лендинговая страница (1 страница) - 5000 рублей.

2. Простой интернет магазин (пример: airplay.ru, eskomp.ru 4 страницы) - 10000 рублей.

3. Магазин с расширенным набором функционала (пример: fetlibe.ru, airbuy.ru, 5-6 страниц) - 20000-25000 рублей

Требования:

- Никаких пропаданий, если взял работу - сдал в срок +- 1 день.

- Наличие на связи в icq или по sms (для уточнения сроков появления в сети в случае отсутствия)