Требуется веб-дизайнер (либо человек хорошо разбирающийся в фотошопе) на периодические небольшие доработки - как то правка картинок,элементов дизайна сайта,правка макетов сайта и т.д. Главное условие оперативность.
Дизайнер.
Для периодических (1-3 в месяц) заказов на разработку сайтов требуется дизайнер.
Бюджет на дизайн от 5000 до 25000 рублей.
Примеры наиболее частых по типу проектов:
1. Сайт визитка, лендинговая страница (1 страница) - 5000 рублей.
2. Простой интернет магазин (пример: airplay.ru, eskomp.ru 4 страницы) - 10000 рублей.
3. Магазин с расширенным набором функционала (пример: fetlibe.ru, airbuy.ru, 5-6 страниц) - 20000-25000 рублей
Требования:
- Никаких пропаданий, если взял работу - сдал в срок +- 1 день.
- Наличие на связи в icq или по sms (для уточнения сроков появления в сети в случае отсутствия)
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