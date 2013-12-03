Требуется веб-дизайнер (либо человек хорошо разбирающийся в фотошопе) на периодические небольшие доработки - как то правка картинок,элементов дизайна сайта,правка макетов сайта и т.д. Главное условие оперативность.
Меню на сайт
Нужно переделать главною меню сайта. (интернет магазин на imagecms).
Пример меню как нужно сделать
или
Напишыте сроки и цену.
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