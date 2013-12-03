Разработка главной страницы и внутренних

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Закрыт18 заявок192 просмотра

Разработка главной страницы и внутренних задание в приложение бюджет 5000 рублей сроки 3-4 дня на главную и 1-2 на внутрений страницы

11 лет назад
Able2Know
Антон 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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