Добрый день, есть готовый шаблон - его нужно просто поставить на хостинг и установить на хостинг worldpess. Все данные предоставлю.
Дизайн для ИМ Косметики
Сайт по продаже натуральной косметики.
В качестве результата должны быть 3 страницы: Главная, Категории и Карточка товара в PSD.
Предлагайте стоимость и сроки ТОЛЬКО после прочтения ТЗ (во вложении), а так же ссылку на Ваше портфолио.
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