Дизайн лендинга

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт9 заявок233 просмотра

Отрисовать дизайн лендинга по монтажу отопительных систем. Срок выполнения 14-16 рабочих часов. В ответах сразу напишите ваше видение по будущему дизайну (цвета, возможно похожие работы)

11 лет назад
Dima_Ka
37 лет
12 лет в сервисе
Был
11 лет назад
1 отзыв(-1)

Выбранный исполнитель

alexmisser
39 лет
16 лет в сервисе
Была
4 года назад
11 лет назад
$100
2 дня
Дмитрий дал заказ , который не относится к размещенному проекту, до истечения срока сдачи решил что сотрудничество не состоялось и разместил отрицательный отзыв, хотя предоплата была возвращена в полном обьеме. Оспариваю отзыв в арбитраже. Кроме того очень безграмотен в использовании платежных систем и использовании сервиса веблансер. Очень не рекомендую с ним связываться, человек непрофессионален и неадекватен.

Заявки фрилансеров

alexmisser
39 лет
16 лет в сервисе
Была
4 года назад
11 лет назад

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