Дизайн лендинга

Дмитрий дал заказ , который не относится к размещенному проекту, до истечения срока сдачи решил что сотрудничество не состоялось и разместил отрицательный отзыв, хотя предоплата была возвращена в полном обьеме. Оспариваю отзыв в арбитраже. Кроме того очень безграмотен в использовании платежных систем и использовании сервиса веблансер. Очень не рекомендую с ним связываться, человек непрофессионален и неадекватен.