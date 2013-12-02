zap54.ru - сайт http://joxi.ru/hlGXUtg5CbDpVXU_7f0 - описание, что надо сделать. корзину, пользователя, вход/выход - переместить поиск - изменить размер меню горизонтальное будет по стилю как "Оригинальные, общий, послать запрос"
Внутренние страницы
Есть шаблон сайта в psd, но там надо будет переделать подвал немного, в остальном нужно будет сделать внутренние страницы, додумывать нужно будет некоторые элементы, в остальном есть образцы сайтов с которых нужно будет взять полную копию элементов.
Всего страниц будет 7
Первая будет длинная страница - 60$
Остальные 6 страниц будут короткие по 30$
Согласен на предоплату 50% на каждую страницу.
Заявки фрилансеров
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