Есть шаблон сайта в psd, но там надо будет переделать подвал немного, в остальном нужно будет сделать внутренние страницы, додумывать нужно будет некоторые элементы, в остальном есть образцы сайтов с которых нужно будет взять полную копию элементов.

Всего страниц будет 7

Первая будет длинная страница - 60$

Остальные 6 страниц будут короткие по 30$

Согласен на предоплату 50% на каждую страницу.