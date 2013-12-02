Изменить шапку сайта

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Закрыт8 заявок168 просмотров

zap54.ru - сайт

http://joxi.ru/hlGXUtg5CbDpVXU_7f0 - описание, что надо сделать.

корзину, пользователя, вход/выход - переместить

поиск - изменить размер

меню горизонтальное будет по стилю как "Оригинальные, общий, послать запрос"

11 лет назад
fenix-media
Дима 
40 лет
14 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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