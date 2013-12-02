Требуется сделать дизайн макет для интернет магазина материалов для рукоделия необходимы страницы: 1. Главная 2. Страница каталога 3. Карточка товара 4. Корзина 5. Оформление заказа 6. ...
Изменить шапку сайта
zap54.ru - сайт
http://joxi.ru/hlGXUtg5CbDpVXU_7f0 - описание, что надо сделать.
корзину, пользователя, вход/выход - переместить
поиск - изменить размер
меню горизонтальное будет по стилю как "Оригинальные, общий, послать запрос"
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $250Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен11 лет назад
Доброго времени суток! Интересует верстка дизайна под opencart. Дизайн уже придуман, многое есть в pdf исходниках, как и сам пример готовой работы, нужен человек, способный грамотно это осуществить. Кто желает ...Дизайн сайтов2 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $50
Сайт Cmobi.ru, чтобы зайти нужно набрать пароль telefon qazw123456, в основном проблемы по верстке, но нужно также некоторые правки по дизайну. Текущее задание №1 - Плывет главная страница при просмотре с телефона или планшета.Дизайн сайтов1 заявкаЗакрыт11 лет назад
- $250
Нужно нарисовать сайт по косметике, сделать верстку и посадить на движок. Макеты готовы.Дизайн сайтов3 заявкиЗакрыт11 лет назад
Здравствуйте, уважаемые фрилансеры. Необходимо создать промо страницу для event агентства. Размеры ширина 1000 pix, тз прилагается. Срок 2 дня. От вас цены и примеры работ.Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен11 лет назад
- $500
Нужен новый дизайн для интернет магазина запчастей amurdetal.com на движке vamshop. Нужна именно качественная работа. Скрипт интернет магазина переделывался немного.Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен11 лет назад
Необходимо доработать следующую тему themeforest.net/item/arie... Интернет-магазин детских товаров В настоящее время дизайн выглядит так – toptop.goldbek.com/ В том числе разработка логотипа (на основе имеющегося образа), цветовой гаммы ...Дизайн сайтов1 заявкаЗакрыт11 лет назад