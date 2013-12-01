Доработка дизайн-темы сайта на Magento

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт1 заявка120 просмотров

Необходимо доработать следующую тему themeforest.net/item/arie...

Интернет-магазин детских товаров

В настоящее время дизайн выглядит так – toptop.goldbek.com/

В том числе разработка логотипа (на основе имеющегося образа), цветовой гаммы темы, разработка баннеров, шрифты, иконки, анимация.

Magento
11 лет назад
kosakov-s
Вячеслав 
37 лет
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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