Дизайн сайта

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Закрыт36 заявок349 просмотров

Необходимо создать дизайн сайта.

Тематика. Детский писатель,

Для сайта существует большое количество иллюстраций

Более подробное ТЗ вышлю отдельно.

Необходима конфиденциальность, то есть работа не должна будет попасть в портфолио

11 лет назад
akirakosyan
Ашот 
38 лет
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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