Необходимо создать дизайн медицинского портала для самозаписи онлайн к врачу. Для конкурса достаточно предоставить вариант дизайна главной страницы. Основная инфа в брифе, все вопросы можете присылать в личку! Дайте свободу ...
Дизайн двух внутренних страниц (в виде лендинга)
Здравствуйте
У сайта уже имеется дизайн (исходники в том числе)
Необходимо в этом же дизайне отрисовать две внутренних страницы, которые будут выглядеть как лендинги.
Шапка и подвал есть, структура страницы есть - в вашу задачу будет входить отрисовка блоков: отзывы, преимущества, форма заявки и т.п. (опять же общий концепт уже есть из основного дизайна)
Нужен адекватный исполнитель, который нормально воспринимает конструктивную критику.
В случае успешного сотрудничества вы можете перерасти в постоянного (заказы есть регулярно).
Оплата по факту, без предоплаты (можно разбить на этапы)
В приложении примерный макет страницы
Озвучивайте ваши примерные цены и сроки
Выбранный исполнитель
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