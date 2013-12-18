Дизайн двух внутренних страниц (в виде лендинга)

Здравствуйте

У сайта уже имеется дизайн (исходники в том числе)

Необходимо в этом же дизайне отрисовать две внутренних страницы, которые будут выглядеть как лендинги.

Шапка и подвал есть, структура страницы есть - в вашу задачу будет входить отрисовка блоков: отзывы, преимущества, форма заявки и т.п. (опять же общий концепт уже есть из основного дизайна)

Нужен адекватный исполнитель, который нормально воспринимает конструктивную критику.

В случае успешного сотрудничества вы можете перерасти в постоянного (заказы есть регулярно).

Оплата по факту, без предоплаты (можно разбить на этапы)

В приложении примерный макет страницы

Озвучивайте ваши примерные цены и сроки