Дизайн двух внутренних страниц (в виде лендинга)

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен11 заявок204 просмотра

Здравствуйте

У сайта уже имеется дизайн (исходники в том числе)

Необходимо в этом же дизайне отрисовать две внутренних страницы, которые будут выглядеть как лендинги.

Шапка и подвал есть, структура страницы есть - в вашу задачу будет входить отрисовка блоков: отзывы, преимущества, форма заявки и т.п. (опять же общий концепт уже есть из основного дизайна)

Нужен адекватный исполнитель, который нормально воспринимает конструктивную критику.

В случае успешного сотрудничества вы можете перерасти в постоянного (заказы есть регулярно).

Оплата по факту, без предоплаты (можно разбить на этапы)

В приложении примерный макет страницы

Озвучивайте ваши примерные цены и сроки

11 лет назад
SEOinSoul
Илья 
37 лет
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

Gosha347
Игорь 
39 лет
14 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
11 лет назад
$50
2 дня
Я ОЧЕНЬ придирчивый заказчик И первый вариант Игоря мне не понравился. Однако он конструктивно принял все мои замечания и быстро понял меня. На выходе дизайн, которым я очень доволен. И доволен самим исполнителем. Постоянное сотрудничество обеспечено
Работой с Ильёй доволен: чёткое ТЗ, конструктивная критика.

Заявки фрилансеров

Gosha347
Игорь 
39 лет
14 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
11 лет назад

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