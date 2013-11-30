Фон для сайта.

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен7 заявок205 просмотров

Для сайта нужен фон "синий бархат". Образец цвета есть, есть кусок для примера. Нужна ровная бархатная ткань, без ляпов и проч. - вобщем качественный четкий фон в заданной цветовой гамме.

Присылайте залитый лист, или фон под вотермарком, вобщем без разницы как - главное увидеть подходит он мне или нет. Работа на 1-2 часа.

Плачу только по подходящему мне результату. Лучший пример - это бархат на бильярдном столе только синий, видны волокна.

Цена 10$ или предлагайте свою.

11 лет назад
Djek07
49 лет
12 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

Djazz
43 года
12 лет в сервисе
Был
3 года назад
11 лет назад
$10
1 день
Александр справился с поставленной задачей гораздо лучше остальных - сделал именно то что требовалось. Серьезный подход к делу, постоянно был на связи. Думал как лучше сделать свою работу, а не о том сколько это стоит.
Евгений четко поставил задачу. Был на связи все время. Рекомендую с ним работать.

Заявки фрилансеров

Djazz
43 года
12 лет в сервисе
Был
3 года назад
11 лет назад

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