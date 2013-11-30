Фон для сайта.

Для сайта нужен фон "синий бархат". Образец цвета есть, есть кусок для примера. Нужна ровная бархатная ткань, без ляпов и проч. - вобщем качественный четкий фон в заданной цветовой гамме.

Присылайте залитый лист, или фон под вотермарком, вобщем без разницы как - главное увидеть подходит он мне или нет. Работа на 1-2 часа.

Плачу только по подходящему мне результату. Лучший пример - это бархат на бильярдном столе только синий, видны волокна.

Цена 10$ или предлагайте свою.