Дизайн лендинга.

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Закрыт28 заявок209 просмотров

Есть несколько примеров лендин страничек. На их основе нужно сделать дизайн главной страница для разных проектов.

Жду ваших предложений и ссылок на работы.

11 лет назад
Stason
43 года
19 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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