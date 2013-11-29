ТЗ и приложение к ТЗ во вложении
Дизайн лендинга.
Есть несколько примеров лендин страничек. На их основе нужно сделать дизайн главной страница для разных проектов.
Жду ваших предложений и ссылок на работы.
Заявки фрилансеров
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