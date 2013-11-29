Основные задачи: формирование положительного имеджа у потенциальных конкурентов и соискателей, внушал страх и трепет конкурентам.

Главные цели: чтобы потенциальные заказчики и партнёры могли получить обзорную информацию о компании (контакты и карта проезда, направления деятельности, основные услуги, масштабы, география)

Типичный пользователь: Представитель генподрядчика, выбирающий исполнителя на свои проекты. Представитель заказчика, интересующийся, кто это вообще делает у него работы. 30-45 лет, мужчина, в/о техническое (архитектурное, IT), менеджер или технический специалист в строительном бизнесе, возможно – руководитель

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