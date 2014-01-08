Шапка на портал

$120
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен15 заявок3084 просмотра
#1$100
#2$20

Нужна красивая шапка на портал сова.рф - Тематика портала - "безопасный город" "криминогенная обстановка"

В левой стороне нужно прорисовать Сову, грозную, с когтями и слоган - вроде "Сова не спит, за порядком блюстит".

На правой стороне нужно красиво прорисовать фильтра. Цветовые решения можно сделать ввиде настоящих цветов российской полиции (темно-синий, красный). Срочно. Ждем Креативных вариантов.

11 лет назад
avroraventures
Тимофей 
44 года
15 лет в сервисе
Был
3 года назад

Победители конкурса

vereshchak
Катерина 
43 года
11 лет в сервисе
Была
11 лет назад
11 лет назад
#1
Огромное удовольствие работать с Екатериной. Она не только предложила наилучший вариант шапки - но и сделала много полезный предложений по usability всего сайте. БОЛЬШОЕ СПАСИБО, УДАЧИ с ТВОРЧЕСКИХ УСПЕХОВ!)
kocherlive
30 лет
14 лет в сервисе
Был
4 года назад
11 лет назад
#2
Очень качественная и креативная работа. Отзывчивый и терпеливый творец) = рекомендую!!!
Спасибо за конкурс, рекомендую

Заявки фрилансеров

vereshchak
Катерина 
43 года
11 лет в сервисе
Была
11 лет назад
11 лет назад
#1
kocherlive
30 лет
14 лет в сервисе
Был
4 года назад
11 лет назад
#2