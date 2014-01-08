# 1 — $ 100 # 2 — $ 20

Нужна красивая шапка на портал сова.рф - Тематика портала - "безопасный город" "криминогенная обстановка"

В левой стороне нужно прорисовать Сову, грозную, с когтями и слоган - вроде "Сова не спит, за порядком блюстит".

На правой стороне нужно красиво прорисовать фильтра. Цветовые решения можно сделать ввиде настоящих цветов российской полиции (темно-синий, красный). Срочно. Ждем Креативных вариантов.