Есть сайт http://www.iss.net.pl/pl/ Надо взять его стиль и осовременить! Перенести на следующее- на главной шапка, горизонтальное меню вверху, 9 сейфов и низ. Сам каталог из 9 сейфов. Нужно типа - ...
Требуется профессиональный веб-дизайнер
Бюджет: 70 000 р./месяц
2112.68 $ — 1555.73 €
Требуется профессиональный веб-дизайнер
В европейскую компанию на рефакторинг крупной социальной сети требуется профессиональный веб-дизайнер. Занятость постоянная, полный рабочий день. Работа удаленно.
Требование к кандидату:
- Уровень работ не ниже представленного postovoy.net/31.html
- Обладать чувством стиля, уметь понимать суть
- Отчетливо понимать что такое ui и ux
- Способность создавать неординарные решения
- Понимать особенности продающего дизайна
Особо приветствуется:
- Опыт разработки соц сетей
- Умение прототипировать
Мы предлагаем:
- Интересные, развивающие задачи
- Высокий уровень оплаты труда
- Серьезные перспективы профессионального и финансового роста
- Работа в дружеском, многонациональном коллективе
Оплата по результатам собеседования.
В вашей заявке старайтесь максимально раскрыть свои навыки и опыт работы.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен11 лет назад
- $250
Требуется человек с руками для создания дизайна сайта-визитки. Дизайн незамысловатый, есть чёткое тз. Требуется сделать быстро и ровно так как написано в задании.Дизайн сайтов47 заявокЗакрыт11 лет назад
Для сайта slm.md Нужно сделать новогоднюю тему сайта. ТЗ в прикрепленном файле.Дизайн сайтов10 заявокЗакрыт11 лет назад
- $300
Добрый день! Требуется качественное создание двух LandingPage c хорошей проработкой по готовому техническому заданию. Одна LP будет короткая (на один экран), вторая длинная (5-6) экранов. Стилистика страниц разная. Тематика одна. Нужно сделать дизайн и ...Дизайн сайтов22 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $100
Здравствуйте, необходимо разработать промо страницу для сайта - mosbet.biz Пример (просто и лаконично): https://www.monosnap.com/image/7yKpeEp3JDYylQso9tIrxjsZY Концептуально опишу в ЛС.Завершен11 лет назад
нужно создать сайт для видео портала, простенький, без всяких сложных дизайнов)))Завершен11 лет назад
- $10
Необходимо обработать картинки вписать текст русские буквы, в картинке logo_vertical.png изменить сделать более интересней, файл шрифта прислать с png.Завершен11 лет назад
- $250
Компании торгующей строительными материалами: - Террасная доска из ПВХ - Заборы - Резиновые покрытия , требуется сделать редизайн сайта. Пожелания: - Шикарная шапка, на шапке красивый дом, ...Дизайн сайтов28 заявокЗакрыт11 лет назад
Здравствуйте. Нужно сделать дизайн главной страницы + натянуть все. Сайт: odv-site.ru/ Сайт на Вордпрессе. По верстке: Нужна верстка по любые мониторы и под ...Дизайн сайтов8 заявокЗакрыт11 лет назад
Landing page для моего сайта http://www.ruscertifikat.ru Сайт делали 2,5 года назад - сейчас он морально устарел. Нужно сделать продающую главную страницу по всем правил лендинга с регистрацией, сбором email, телефона, призыв к действию, бесплатный звонок, ...Дизайн сайтов21 заявкаЗакрыт11 лет назад