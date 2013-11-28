Landing page для моего сайта http://www.ruscertifikat.ru Сайт делали 2,5 года назад - сейчас он морально устарел. Нужно сделать продающую главную страницу по всем правил лендинга с регистрацией, сбором email, телефона, призыв к действию, бесплатный звонок, ...
Дизайн и верстка главной страницы.
Здравствуйте.
Нужно сделать дизайн главной страницы + натянуть все.
Сайт: odv-site.ru/
Сайт на Вордпрессе.
По верстке: Нужна верстка по любые мониторы и под любые браузеры. В том числе и старые.
Интересует цена и срок.
Цену пишите одну(за дизайн и верстку).
Оплата только после завершения работы. Предоплат не делаем. Частичная оплата - тоже нет.
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