Дизайн и верстка главной страницы.

Здравствуйте.

Нужно сделать дизайн главной страницы + натянуть все.

Сайт: odv-site.ru/

Сайт на Вордпрессе.

По верстке: Нужна верстка по любые мониторы и под любые браузеры. В том числе и старые.

Интересует цена и срок.

Цену пишите одну(за дизайн и верстку).

Оплата только после завершения работы. Предоплат не делаем. Частичная оплата - тоже нет.