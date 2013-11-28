Нужен дизайн сайта образовательной тематики. Все страницы будут одинаковые, отличаться будет только тело страницы, так что по сути нужна только одна страница. Структура: шапка, левый, правый сайдбары, просто футер.
Флэш шаблон доработать
Здравствуйте!
Есть купленный флэш шаблон,нужно сделать под себя.
Примерные цены и время на разработку.
Спасибо
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